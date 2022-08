 Découvrez les 3 robes de mariée incroyables que Jennifer Lopez a portées lors de son mariage avec Ben Affleck (photos)

Jennifer Lopez a partagé avec ses fans sur sa plateforme OnTheJLo.com un aperçu de son magnifique mariage avec Ben Affleck qui s'est tenu samedi dans l'état américain de la Géorgie.

Mardi matin, la chanteuse et actrice de 53 ans y a publié des photos d'elle en tant que mariée.

La star de Marry Me portait un voile blanc sur son visage alors qu'elle était soigneusement maquillée avec du maquillage rose givré. Ses cheveux étaient tirés en arrière, montrant des boucles d'oreilles en diamants et perles. Et elle avait un tissu à froufrous blanc dans le cou.

Cette robe principale, portée pour la cérémonie était composée d'une superbe traîne de 6 mètres. Jennifer Lopez a également porté deux autres robes lors de son grand jour.

Les trois créations étaient du designer américain Ralph Lauren et parce qu'il s'agit de robes de couture, chacune est estimée à un coût d'environ 1 million de dollars.









(c)OnTheJLO.com