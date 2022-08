Mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck: une ambulance aperçue dans la propriété juste avant la cérémonie, que s'est-il passé?

Le 16 juillet dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck créaient la surprise en s'étant mariés, en toute intimité, à Las Vegas. Une cérémonie que la chanteuse internationale avait partagé via son blog "On the JLo".

1 mois après ce mariage intime et surprise, le couple a décidé d'officialiser leur union avec une autre cérémonie, à Los Angeles. Un mariage qui devrait se dérouler ce samedi, et dont les répétitions avaient lieu ce vendredi 19 août.

Mais contre toute attente, un incident inattendu s'est produit, au moment même de la cérémonie de répétition : une ambulance aurait été aperçue dans la propriété de Ben Affleck. Alors que certains fans ont pensé que l'acteur s’était dégonflé, ou pire, avait paniqué, il n’en est rien, rassurez-vous!

Selon le Daily Mail, c'est la mère de Ben Affleck qui aurait eu besoin de soins: celle-ci serait tombée et se serait coupé la jambe. Un incident qui, d’après le média, est sans gravité. Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été vus derrière l’ambulance suivant de près en voiture.

Un incident qui s’est produit à tout juste quelques minutes du début de la cérémonie de répétition, alors que les invités commençaient à arriver sur place.

On espère, en tout cas, qu'aujourd'hui tout sera parfait!