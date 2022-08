Après 10 ans de mariage, elle quitte son mari pour se mettre avec son beau-fils: ils se marient et attendent leur deuxième enfant

Après 10 ans de mariage, cette influenceuse russe a quitté son mari pour épouser... son beau-fils! Et le couple s'apprête même à accueillir son deuxième enfant, révèle le Daily Mirror.

Inconnue en Belgique, Marina Balmasheva est une célèbre influenceuse en Russie, suivie par près de 650.000 personnes. La femme de 37 ans a notamment fait les gros titres de la presse russe lorsqu’elle a quitté son mari, Alexey Shavyrin, pour... son beau-fils Vladimir, alors âgé de 23 ans.

À l’époque, elle entretenait une liaison avec le jeune homme qu’elle élevait depuis l’âge de 7 ans... Une véritable trahison pour son ex-époux, comme le révèle le Daily Mirror: "Elle a séduit mon fils… il n’avait jamais eu de petite amie avant elle. Ils ne se gênaient pas pour faire l’amour alors que j’étais à la maison. Je lui aurais pardonné son infidélité si ce n’était pas mon fils".

Alexey explique que Marina faisait des allers-retours entre son lit et celui de son fils "comme si de rien n’était". Aujourd’hui, il affirme s’occuper seul des 5 enfants qu’ils ont adopté ensemble.

De son côté, l’influenceuse a déclaré qu’elle n’était pas heureuse avec son ex-mari, le père de son mari actuel: "Est-ce que j’ai des regrets d’avoir détruit la famille ? Oui et non. J’avais honte d’avoir brisé la stabilité d’une mère et d’un père. Mais est-ce que j’ai envie de retourner avec mon ex ? Non". Marina file maintenant le parfait amour avec Vladimir. Une relation qu'elle n'a pas tardé a officialisé via ses réseaux sociaux. Puis plus tard, en juillet 2020, via un mariage.