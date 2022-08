Mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez: voici ce qu'en pense Jennifer Garner

Samedi, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré leur mariage, pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois, dans la somptueuse demeure de la star de "Will Hunting", 18 ans après la fin de leur première relation, ont rapporté ce week-end des médias américains.



Les stars s'étaient déjà mariées à la mi-juillet à Las Vegas, mais ont décidé d'officialiser leur union pour la deuxième fois, entourées de leurs proches sur le domaine de 35 hectares de Ben Affleck dans l'Etat de Géorgie.



Parmi les célébrités présentes lors des festivités, selon le magazine People: Matt Damon, ami de longue date d'Affleck, et le réalisateur Kevin Smith. Mais selon le site Hollywood Life, l'ex-femme de Ben Affleck, Jennifer Garner, n'a pas assisté au mariage.



L'actrice, qui a été mariée à Affleck de 2005 à 2018 et est la mère de ses trois enfants, est très heureuse pour Bennifer, mais a expliqué qu'il s'agissait d'un conflit de planning. Cependant, ses enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Sam, 11 ans, ont assisté à la célébration ce week-end dans la propriété de l'acteur.



"Jennifer Garner travaille d'arrache-pied sur un projet au Texas et n'assistera pas à la célébration du mariage, mais elle soutient totalement la présence de ses enfants et est très positive en général sur toute la question", a déclaré un proche à Hollywood Life. "Il n'y a rien de plus important pour elle que le bonheur de ses enfants, donc le fait qu'ils se sentent accueillis et à l'aise et qu'ils aient tissé des liens avec J.Lo et ses enfants est tout simplement la meilleure chose qu'elle puisse demander."