Hatik frappe un de ses fans lors d'un festival à Boussu: l'homme lui avait pris sa casquette (vidéo)

Hatik s'est produit sur la scène du Summer Music Festival à Boussu, le 14 août. Le rappeur français s'est offert un bain de foule durant l'évènement. Mais lorsque l'acteur de "Validé" a traversé les lieux, un festivalier a pris sa casquette. Un geste que l'artiste de 29 ans n'a pas du tout apprécié. Il s'est retourné et a frappé le jeune homme de 34 ans.

"J’ai attrapé sa casquette et je l’ai vu se retourner agressivement vers moi. Je me suis pris deux coups de poing", a expliqué Raphaël, le festivalier, à Sudinfo. Le Colfontainois a été surpris par la réaction de son idole.

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

De son côté, Hatik a clamé son amour pour la Belgique dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux quelques jours après l'incident. "Comment ne pas aimer la Belgique?", écrit l'artiste en légende des images du festival de Dour.