Un des braqueurs de Kim Kardashian blâme la star pour le cambriolage: "Pour certaines personnes, c'est de la provocation" (vidéo)

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, la vedette de téléréalité et femme d'affaires Kim Kardashian, alors âgée de 36 ans, avait été braquée par plusieurs hommes, certains habillés en policiers, dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris près de l'église de la Madeleine, où elle était venue assister à la Fashion Week.



Deux voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter et de la bâillonner.



Selon Vice News relayé par le New York Post, Yunis Abbas, l'un des cerveaux à l'origine du braquage de l'hôtel parisien, a reproché à sa célèbre victime son crime, affirmant qu'elle "devrait être un peu moins voyante."