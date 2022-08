Le Meilleur Pâtissier revient avec une grande nouveauté inspirée de... l'île des bannis de Koh Lanta

Dès le lundi 12 septembre, Le Meilleur Pâtissier fera son grand retour sur RTL-TVI. Avec toujours Marie Portolano à la présentation, et le célèbre duo formé par Mercotte et Cyril Lignac pour juger les douceurs sucrées des candidats.

Mais pour pimenter cette nouvelle saison, la cuisine secrète va faire son apparition. Le concept: le même que celui de l'île des bannis de Koh Lanta. Lors de la première émission, deux candidats sont éliminés et envoyés dans la cuisine secrète. Ils doivent s'affronter lors d'un duel, le candidat qui perd sort pour de bon tandis que celui qui gagne le duel affrontera le prochain éliminé. Le but pour celui qui gagnera tous les duels, est de regagner sa place dans le concours.

Bien sûr, comme les candidats ignorent l'existence de la cuisine secrète, l'émotion est vive lorsqu'ils apprennent que tout n'est pas perdu.

"C'est très émouvant de leur annoncer que tout n'est peut-être pas fini pour eux", commente ainsi Marie Portolano.

Ce nouveau concept n'est pas sans rappeler l'île des bannis de Koh-Lanta, où les candidats éliminés vont s'affronter jusqu'à ce que le gagnant des duels réintègre l'aventure. Comme ici, tout se déroule dans le plus grand secret et c'est lorsqu'ils quittent le jeu que les candidats apprennent qu'ils ont une deuxième chance, tandis que ceux qui sont encore en course ne se doutent de rien.

Le coup de coeur du chef invité

Autre nouveauté de cette saison: le coup de cœur du chef invité. Chaque année, les plus grands chefs pâtissiers viennent juger les candidats sur les épreuves créatives, aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte. Cette année, il auront le pouvoir de donner leur coup de coeur et de permettre ainsi à certains participants de gagner des points bonus.

"Cela permet de sauver certains candidats qui étaient sur la sellette", confie la présentatrice de l'émission.

Dans cette nouvelle saison, nous aurons également l'occasion de voir le chef Cyril Lignac se confronter aux pâtissiers amateurs. Pour célébrer la 100e émission, il a en effet revêtu le tablier pour challenger les candidats.