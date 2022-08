"Le jury peut goûter jusqu'à 24 gâteaux par jour": ces 5 choses que vous ignorez sur les coulisses de l'émission

Le Meilleur Pâtissier fera son grand retour sur RTL-TVI dès le lundi 12 septembre avec le célèbre duo formé par Mercotte et Cyril Lignac pour juger les douceurs sucrées des candidats et Marie Portolano à la présentation.



Mais certaines choses se passent en coulisse et que les spectateurs ignorent.

Voici ce que vous ignorez sur le Meilleur Pâtissier:



- Les oeufs de poules qui vivent dans le parc du château ainsi que les jardinières de fleurs autour de la tente, qui regorgent d'herbes aromatiques, sont utilisés par les pâtissiers.



- Les juges, Mercotte et Cyril Lignac tiennent à faire un déjeuner avant les dégustations afin de ne pas manger trop de gâteaux lors des épreuves pour combler la faim.



- Le trophée de l'émission est fait en savon.



- Le jury peut goûter jusqu'à 24 gâteaux par jour.



- Mercotte et Cyril Lignac ont chacun une chambre dans le château du Meilleur Pâtissier.