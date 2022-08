Le prince William et sa famille quittent Londres pour Windsor: "Pour le bien de leurs enfants"

Le prince William et son épouse Kate vont quitter le centre de Londres pour s'installer dans le voisinage plus bucolique du château de Windsor, où réside la reine Elizabeth II, un choix dicté par l'intérêt de leurs enfants, ont annoncé lundi leurs services.

Le duc et duchesse de Cambridge vont emménager dans l'Adelaide Cottage, une maison située à proximité du château situé à 35 km à l'ouest de la capitale. Dans ce pavillon, la famille sera proche de la souveraine âgée de 96 ans, dont 70 de règne, a souligné une source proche du couple, qui vivait jusqu'ici au palais de Kensington.

"C'est une décision que les deux parents ont prise pour donner à leurs enfants un démarrage dans la vie +aussi normal+ que possible", a expliqué une source proche du couple, citée par l'agence Press Association. "Ils voulaient pouvoir donner à George, Charlotte et Louis un peu plus de liberté qu'au centre de Londres", selon la même source.

Dans leur résidence de Kensington, les princes pouvaient difficilement jouer dans leur jardin sans être vus.

George, neuf ans, figure à la troisième place dans l'ordre de succession après son grand-père Charles, 73 ans, et son père William. Lui, sa soeur Charlotte (sept ans) et son frère Louis (quatre ans) seront scolarisés dans une école privée sise sur un domaine de 21 hectares. Lambrook, située à 20 minutes de voiture de Windsor, propose un internat, mais ils seront externes.

La location de l'Adelaide Cottage au domaine royal et le déménagement seront acquittés par le couple sur ses fonds personnels, de même que les frais de scolarité des trois enfants, estimés à 53.000 livres (62.500 euros) par an. Le duc et la duchesse de Cambridge, 40 ans tous les deux, conserveront néanmoins leur base de Kensington, lieu de travail et de représentation comme l'est le palais de Buckingham pour la reine. Ils jouissent aussi de deux autres domaines: Anmer Hall, une résidence de dix pièces située dans le Norfolk (est), et Tam-Na-Ghar, une maison de vacances près du château royal de Balmoral en Ecosse.

L'officialisation du déménagement vers Windsor, qui faisait l'objet de rumeurs depuis des mois, coïncide avec les 25 ans de la mort de la mère de William, la princesse Diana, dans un accident de la route à Paris. Son frère cadet Harry vit aux Etats-Unis avec son épouse Meghan et leurs deux jeunes enfants.

Mais leurs bureaux et leur empire caritatif continueront de fonctionner à partir de Londres, le couple revenant plusieurs jours par semaine pour le travail. À toutes fins utiles, cependant, Adelaide Cottage sera leur résidence principale, au jour le jour.

Lors des différentes réunions organisées avec son staff au sujet de son déménagement, le prince William a insisté qu'il ne souhaitait pas reproduire sa jeunesse. "Le prince William a pardonné à son père et les relations entre eux sont plus fortes qu'elles ne l'ont été depuis un certain temps, mais il a été très clair pour tous qu'il ne répétera pas la façon dont il a été éduqué dans son enfance", confie une source royale. Et de préciser: "C'est également le prince William qui sera en charge de déposer ses enfants à l'école tous les matins."

Selon l'institut YouGov, William, de plus en plus présent publiquement tandis que la reine Elizabeth a dû être moins active en raison d'une santé fragile, est le plus populaire des "royals" derrière sa grand-mère, avec 66% d'opinions favorables.