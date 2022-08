Sylvester Stallone et son épouse séparés? Ces indices qui sèment le doute

Mais que se passe-t-il entre Sylvester Stallone et son épouse depuis 25 ans Jennifer Flavin? La star de Rocky vient de faire modifier un tatouage géant du visage de Jennifer qu'il avait fait faire sur son biceps droit. Il l'a visiblement recouvert avec... une photo de Butkus, le bouledogue des films Rocky.

Et Jennifer Flavin, qui a 22 ans de moins que son mari de 76 ans, a également laissé entendre que tout pourrait être fini sur une photo Instagram d'elle étreignant leurs trois filles. "Ces filles sont ma priorité", a-t-elle écrit sur une publication du 10 août. "Rien d'autre n'a d'importance. Nous 4 pour toujours".

Autre détail non anodin: Jennifer ne suit plus son mari sur Instagram.

Interrogé à ce sujet, la publiciste de Sylvester Stallone a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun problème au sein du couple et que tout était un malentendu sur un rafraîchissement bâclé du portrait de sa femme sur son bras. Et de développer: "M. Stallone avait l'intention de rafraîchir l'image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables. En conséquence, il a dû couvrir l'image originale avec un tatouage de son chien dans le film Rocky, Butkus. Sylvester Stallone aime sa famille. Les Stallones tournent actuellement ensemble une émission de téléréalité qui fera ses débuts sur Paramount +", a ajouté la publiciste.

Stallone, 76 ans, montrait le tatouage de sa femme sur sa page Instagram le 7 août. Mais à peine neuf jours plus tard, le 16 août, le tatoueur Zach Perez s'est posté en train de travailler sur le bras de Stallone et de le recouvrir...