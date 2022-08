Gerard Piqué embrasse sa nouvelle petite amie en public: "Shakira est furieuse"

Entre Gerard Piqué et Shakira, il semble que tout soit fini pour de bon. En juin dernier, ils annonçaient leur séparation après 12 ans de vie commune. Aujourd’hui, le footballeur se montre en public avec sa nouvelle compagne. Il a été photographié en train d’embrasser une femme lors d’un festival, le Summerfest Cerdanya, qui a eu lieu vendredi en Espagne.

Il semble que la page Shakira soit tournée pour Gerard Piqué, tandis que la chanteuse aurait plutôt mal réagi en voyant ces images. "Shakira est furieuse de voir le père de ses enfants avec sa petite amie en public", peut-on lire dans les médias espagnols.

Il y a peu, une source déclarait au Sun que la relation entre l’homme d’affaire et Clara, étudiante en relations publiques de 23 ans, avait débuté il y a plusieurs mois : "Gerard et Clara se fréquentent depuis des mois. Ils sont restés discrets sur leur relation, mais leur entourage sait ce qui se passe", disait cet informateur.

Problème : ce rapprochement rompt le pacte passé par Shakira et Gerard Piqué en juin. L’un et l’autre étaient censés ne pas être pris en photo avec un nouveau conjoint durant un an. C’est mal parti…