Ce duo inédit entre Kate Middelton et… Roger Federer

Kate Middleton est très sportive, et également toujours partante pour des événements caritatifs. C'est ce qu'elle va faire le 22 septembre prochain avec la légende du tennis Roger Federer. Deux associations, Action for Children et la Lawn Tennis Association Foundation, invitent des enfants à s'initier au tennis avec ces deux coachs d'un jour de luxe. Ils pourront aussi assister à l'entrainement du tennisman qui participera à la Lever Cup les jours d'après. Les bénéfices de cette journée reviendront à ces deux organismes caritatifs.

Pour Kate Middleton, le tennis est une véritable passion. On la voit souvent dans les gradins du tournoi de Wimbledon et aime jour contre son époux, le prince William.

"Son altesse royale a à cœur de soutenir l’initiation au tennis et encourager les jeunes de tous milieux à s’investir dans le sport", peut-on lire sur le site de la compétition.

De quoi susciter des passions chez les plus jeunes !