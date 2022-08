Meghan Markle avoue être ambitieuse: "Je ne savais pas que c'était quelque chose de négatif"

La duchesse de Sussex a mis en ligne sur la plateforme Spotify le premier épisode de son nouveau podcast, Archetypes. L'épouse du Prince Harry qui n'est plus un membre effectif de la famille royale d'Angleterre depuis mars 2020, a invité pour ce premier épisode, son amie, la joueuse de tennis Serena Williams.

Dans la présentation de ce podcast, la duchesse de Sussex espère que tout le monde la verra comment elle est vraiment, et pas via l'objectif (trompeur) des médias.

Alors que les deux femmes ont fait des révélations sur leur grossesse, les deux amies ont également débattu de l'étiquette "ambitieuse" dont elles ont toutes les deux héritées à un moment donné.

Meghan Markle a révélé qu'elle "ne savait pas que l'ambition était un mot négatif" jusqu'à ce qu'elle commence à sortir avec le prince Harry.

Meghan Markle a également évoqué les conséquences d'être une femme ambitieuse. S'adressant à son amie Serena Williams, Meghan Markle a expliqué comment la rencontre avec son mari, le prince Harry, avait affecté sa compréhension du mot "ambition".

"Je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti de connotation négative derrière le mot "ambitieuse" jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel", a-t-elle déclaré.

"Et euh, apparemment l'ambition est, euh... une chose terrible, terrible, pour une femme qui l'est - selon certains."

L'épouse du prince Harry a développé: "Donc, depuis que j'ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas la ressentir. Je ne peux pas l'ignorer non plus pour les millions de filles et de femmes qui se feront plus petites et qui y verront une connotation négative désormais".

Lors de cet épisode intitulé: "The Misconception of Ambition", Meghan Markle a également évoqué la maternité, la grossesse et les étiquettes négatives qui tentent de retenir les femmes. Elle a également évoqué un moment traumatisant vécu lors de sa tournée royale effectuée en Afrique du Sud, quand un incendie s'est déclaré dans la chambre de son fils Archie.