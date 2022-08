Prince Harry et Meghan Markle: le jour où un incendie s'est déclaré dans la chambre de leur fils Archie

La chambre du petit Archie a pris feu lors de la tournée royale du prince Harry et de Meghan Markle effectuée en Afrique du Sud en 2019, a révélé la duchesse de Sussex dans son nouveau podcast "Archetypes" mis en ligne ce mardi sur Spotify.

Dans ce premier épisode de podcast, Meghan Markle a glissé cette révélation choquante, alors qu'elle discutait avec son amie, la joueuse de tennis, Serena Williams du fardeau que peuvent représenter les apparitions publiques quand on traverse en privé des épreuves. La duchesse a alors évoqué la visite effectuée par le couple dans le canton de Nyanga en Afrique du Sud en 2019, dans le cadre d'une tournée royale.

"On termine les visites officielles, on monte dans la voiture et ils nous disent: il y a eu un incendie à la résidence", a-t-elle raconté. "Ils nous ont dit: "Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé" ", a poursuivi Markle, avant d'ajouter: "Je ne peux pas croire qu'on me dit ça."

La duchesse a expliqué que leur nounou s'apprêtait à mettre Archie au lit pour sa sieste lorsqu'elle a décidé de l'emmener avec elle à la dernière minute pour manger un goûter. C'est alors que le radiateur de la chambre d'enfant a pris feu. Il n'y avait pas de détecteur de fumée dans la pièce où Archie était censé dormir, et le prince Harry et son épouse ont frôlé le pire. Apprenant ce qu'il s'était passé, les parents d'Archie ont couru jusqu'à la résidence où la nounou d'Archie, Lauren, était en "pleurs".

"Nous sommes revenus, et bien sûr, en tant que mère … Tout le monde était en larmes, tout le monde était secoué", a déclaré Markle. "Et qu'est-ce qu'on devait faire? Sortir et apparaître à un autre engagement officiel", décrit la duchesse qui a décidé en mars 2020 de se retirer avec son époux de la famille royale et de ne plus effectuer des engagements pour la couronne britannique.