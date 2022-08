Duo Elton John / Britney Spears: "Très très efficace" selon le journaliste musical de BEL RTL

Cela fait des semaines que les deux artistes planétaires font du teasing pour leur morceau en duo "Hold Me Closer" et le journaliste musical de BEL RTL Serge Jonckers a pu en écouter un extrait de 15 secondes en exclusivité. Pas assez pour se faire un avis définitif, certes, mais un bon aperçu de la chanson qui sortira officiellement ce vendredi 26 août.

Le journaliste musical Serge Jonckers est formel: "ça va être très très efficace". Et pour cause, les ingrédients sont nombreux pour la recette du succès: "un clin d’œil" au premier grand succès d’Elton John, Tiny Dancer, sorti en 1971 en terme de musicalité, un artiste qui n’a "plus rien à prouver à personne", un duo avec une chanteuse qui possède déjà une fanbase solide – la recette avait déjà pris avec Dua Lipa l’an dernier -, le tout combiné avec une Britney Spears sulfureuse au cœur des polémiques ces dernières années mais néanmoins icône pour toute une génération… Aucun doute, donc, pour le carton de ce "Hold Me Closer" !

"Britney est encore là"

Selon Serge Jonckers, cette sortie est aussi l’occasion pour l’interprète de Baby, One More Time qui n’avait "plus rien fait depuis pas mal de temps" de ressortir de l’ombre et de revenir à ses premières amours, la scène et la musique, loin des tutelles et des critiques qui l’assaillent. "C’est une belle façon de faire le buzz", analyse le journaliste. "C’est une façon pour elle de revenir dans le circuit via Elton John, poursuit Serge Jonckers. Une façon de dire ‘Britney est encore là, elle sait encore chanter’, de faire le buzz, et on peut dire que ces duos intergénérationnels sont une recette du succès."

Dans deux jours, le public pourra se faire son propre avis !