Impressionnant: Stromae adopte un look androgyne pour la couverture d’un célèbre magazine masculin

Stromae cartonne et pas qu’en Belgique (et en France) ! Le célèbre magazine GQ le prouve d’ailleurs ce mois-ci avec sa couverture du numéro Hype : on y voit Stromae dans des positions et des looks peu habituels. Androgyne, métrosexuel, presque féminin, les (magnifiques) photos sur lesquelles on peut le voir reflètent la globalité du contenu de l’article : les "personnalités multiples d’une pop star". Dans son texte, l’article retrace le parcours de l’artiste belge et ses ambivalences : son humour, sa détresse, son éclectisme et les sujets forts qu’il traite dans ses chansons.

L’article a été adapté en français évidemment et c’est ici.