Le discours passionné de Ben Affleck lors de son mariage avec Jennifer Lopez: "Si nous ne nous sommes pas mariés en 2003, c'est pour une bonne raison"

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés ce samedi devant 135 invités dans le vaste domaine de l'acteur situé dans l'état américain de la Géorgie. Selon le magazine UsWeekly, le marié de 50 ans a prononcé un discours passionné destiné à sa nouvelle épouse, Jennifer Lopez, 53 ans et à leur famille recomposée. Ben et Jen se sont fiancés il y a 20 ans, mais ils ont annulé leur mariage en 2003.

La star et réalisateur d'Argo a fait référence à leurs fiançailles de 2002 soulignant qu'à l'époque ils avaient préféré rompre plutôt que de remonter l'allée ensemble et s'unir. Pour Ben Affleck, cette rupture il y a 20 ans a eu lieu pour une bonne raison.

L'acteur de Batman a déclaré qu'ils ne s'étaient pas mariés la première fois car ils avaient eu besoin d'avoir leurs enfants respectifs. Jennifer Lopez a eu des jumeaux Max et Emme, 14 ans, avec son ex-mari Marc Anthony. Ben Affleck en a eu 3 avec son son ex-femme Jennifer Garner: Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Sam, 10 ans.

Une source a déclaré au site: 'Ben a prononcé ce discours passionné professant son amour pour Jennifer et ses enfants et a déclaré que les enfants sont la bénédiction et le cadeau qui s'est produit parce qu'ils ne s'étaient pas mariés et c'est la preuve que tout se passe pour une raison."

Les 5 enfants des deux familles réunies occupaient une place centrale lors de la réception du mariage. Une source a confié au magazine People : "Jennifer adorait être entourée de tous les enfants là-bas. Elle a adoré l'emplacement. Tout était très spécial. C'était un rêve pour elle".

Elle est désormais la belle-mère des trois enfants de Ben Affleck.