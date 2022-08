Comment Hollywood qualifie Amber Heard après son procès chaotique contre Johnny Depp

La pente est difficile à remonter pour Amber Heard après l’hyper-médiatisé procès perdu qui l’opposait à son ex-mari Johnny Depp.

Moquée et montrée du doigt pour le monde entier pour ses interventions devant la Cour et ses comportements révélés tout au long des audiences, Amber Heard est devenue en quelque sorte la risée d’Hollywood. A tel point que cette dernière peine à retrouver du travail et une vie normale. "Amber Heard avait besoin de trouver un logement plus petit pour elle et son bébé, d'autant plus qu'elle ne perçoit plus d'argent. Elle aurait donc demandé de l'aide à certains de ses amis célèbres, mais ils l'auraient ignorée", aurait déclaré une source proche de la jeune femme auprès de l’Internation Business Times.

Les amies célèbres dont il est question seraient Kristen Stewart, Margot Robbie et Ciara Delevingne. "Amber a contacté ses anciennes copines de fête comme Kirsten Stewart, Cara Delevingne et Margot Robbie, en espérant qu'elles l'aideraient à trouver un endroit où rester. Elle a été snobée (...) carrément ghostée", rajoute cette même source qui a également révélé qu’Amber Heard serait qualifiée de "radioactive" par la planète cinéma….