Consécration pour Nabilla: elle vient de vivre une grande première et elle en est "très fière"

Mine de rien, Nabilla mène très bien son petit bout de chemin et a su tirer les profits de sa notoriété télévisuelle.

L’ex-candidate de téléréalité devenue businesswoman poursuit sa route vers l’ascension professionnelle et personnelle. Après une marque de cosmétiques, deux enfants, 8 millions de followers, un dressing signé des plus grands créateurs, un mariage idyllique, Nabilla a fait un pas de plus dans son parcours: elle fait la couverture du VOGUE Beauty version Ukraine, dans des tenues élégantes et sobres.

Poser pour le roi des magazines de mode est une consécration pour cette mordue de tendances. "Je suis tre`s fie`re de partager avec vous ma premie`re couverture Vogue Beauty", écrit-elle sur Instagram avant de véhiculer un message d’espoir et de persévérance pour son public. "Ne jamais douter de soi et toujours croire en ses re^ves." Bien joué, Nabilla!