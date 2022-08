"Excuse me! Fake news": Jamie Foxx imite Donald Trump à la perfection et bluffe tout le monde (vidéo)

Fermez les yeux et écoutez : c'est Donald Trump dans le corps de Jamie Foxx! Une imitation bluffante...

Jamie Foxx, acteur américain culte, notamment pour son rôle dans "Django Unchained", ou dans "Ray", a surpris tout le monde dans une vidéo devenue virale sur Twitter. Celui qui incarne Django a plus d'un tour dans son sac! Comme on a pu le voir dans la dite vidéo, l'acteur s'est lancé dans une imitation de l'ancien président américain Donald Trump. Et il a bluffé tout le monde!

Si on ferme les yeux, on pourrait croire que c'est Donald Trump en personne qui parle. C’est une vidéo de l’enregistrement du podcast "Rap Radar" qui a révélé au monde ce talent caché. Jamie Foxx était invité à venir parler du film "Day Shift", où il chasse des vampires en compagnie de Snoop Dogg. Il s'est ensuite lancé dans une imitation pour le moins impressionnante... On vous laisse juger!