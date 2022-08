"Je ne me lasse pas de toi": à son mariage, Jennifer Lopez interprète une toute nouvelle chanson JUSTE pour Ben Aflleck (vidéo)

17 ans après leur première idylle, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés cet été. D'abord en comité restreint à Las Vegas au mois de juillet dernier, puis avec leur famille et amis réunis dans l'Etat de Georgie durant 3 jours de fête, du 19 au 21 août.

Et comme le couple de star fait rarement les choses à moitié, ils ont mis le paquet pour leur mariage. Jennifer Lopez a même changé de robe 3 fois durant ces 3 jours de mariage. Comme le détaille "Marie-Claire", l'interprète de "On the floor" a d'abord arboré une robe de mariée signée Alexander McQueen, puis une création Zuhair Murad Bridal printemps-été 2023.

Pour la seconde cérémonie, Jennifer Lopez a opté pour 3 robes blanches de la maison Ralph Lauren (voir les photos ici). Et ce n'est pas la seule surprise faite par la mariée à son mari... Comme le révèle TMZ ce 26 août via une vidéo, la chanteuse a également interprété une toute nouvelle chanson pas encore dévoilée au public, rien que pour Ben Affleck. Sur les images, on peut y voir l'acteur assis sur une chaise tandis que sa belle, robe de mariée et micro en main, fait sa performance, rien que pour son époux.

Les paroles sont romantiques, passionnées et semblent avoir été écrites spécialement pour l'occasion. En véritable showgirl, JLo, qui a par le passé animé le Superbowl avec Shakira, chante sa passion. Et elle a même écrit un refrain accrocheur: "Can't get enough of you", soit en français "Je ne me lasse pas de toi".

Une belle preuve d'amour!