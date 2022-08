Scott Disick "excommunié" par les Kardashian depuis le mariage de Kourtney et Travis Barker

Les relations de Scott Disick avec les Kardashian continuent d'être tendues après le mariage de son ex-compagne Kourtney Kardashian avec Travis Barker.

Une source proche du fondateur de Talentless a déclaré à Page Six qu'il a été quelque peu "excommunié" par la famille de plus en plus proche du batteur de Blink-182. "Depuis que Kourtney s'est mariée, il ne passe plus autant de temps avec tout le groupe", confie la source. "Il a été en quelque sorte excommunié parce que la priorité est Travis."



Une deuxième source, a précisé à Page Six que Scott Disick a tourné avec la célèbre famille malgré le fait qu'il soit "éloigné" d'eux. L'ex-compagnon de Kourtney Kardashian a repris contact avec son ami de longue date, Sean Stewart, et sa sœur, Kimberly Stewart, que Disick fréquente depuis peu.



Le père de 39 ans a exprimé ses inquiétudes à Kris Jenner dans "The Kardashians". Il a expliqué qu'il s'est senti "exclu" quand elle ne l'a pas invité à sa fête d'anniversaire. "Pour moi, entendre que tu organises une petite soirée et que tu ne penses pas à m'inviter me donne l'impression d'être complètement à la ramasse", a dit Scott à la célèbre momager. "Je t'aime, mais comment pensais-tu que je me sentirais ?"



La mère des Kardashian a insisté sur le fait qu'elle ne voulait simplement pas créer une situation "embarrassante" entre le père de Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans, et Reign, 7 ans et le fiancé de Kourtney Kardashian.



"Kourtney a rencontré son âme sœur. Cela doit être difficile à digérer pour Scott", a déclaré la mère de Kourtney au "confessionnal" de la téléréalité, "mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si en colère et si remonté à cause de ça. Il a juste besoin de grandir et d'être un peu plus mature."



Scott et Kourtney se sont fréquentés par intermittence de 2006 à 2015. Elle a épousé Travis Barker en mai 2022.