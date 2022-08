MTV Video Music Awards: qui sont les grands gagnants?

Les MTV Video Music Awards se tenaient cette nuit au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey et c'est la chanteuse Taylor Swift qui remporte le trophée de la vidéo de l'année pour sa chanson All Too Well. Elle était en lice face à Doja Cat (Woman), Drake ft. Future & Young Thug (Way 2 Sexy), Ed Sheeran (Shivers), Harry Styles (As It Was), Lil Nas X, Jack Harlow (INDUSTRY BABY) et Olivia Rodrigo (brutale).

Le prix de la chanson de l'année est allé à Billie Eilish pour la chanson Happier Than Ever. La chanteuse a battu les autres nominés : Adele (Easy On Me), Doja Cat (Woman), Elton John & Dua Lipa (Cold Heart (PNAU Remix)), Lizzo (About Damn Time) et The Kid LAROI & Justin Bieber (STAY).

Parmi les autres résultats, on épinglera la victoire de Bad Bunny artiste de l'année. Dove Cameron est quant à lui meilleur nouvel artiste de l'année. Harry Styles remporte le trophée de l'album de l'année, Lil Nas X et Jack Harlow la meilleure collaboration et Nicki Minaj ft. Lil Baby meilleur titre hip-hop. Nicki Minaj a également reçu le Michael Jackson Vanguard Award, un prix spécial décerné aux artistes et réalisateurs de vidéoclips.