Louane et Rayane Bensetti en couple? Un magazine évoque leur "amour secret", il répond

Régulièrement, certains magazines people annoncent à grands coups de scoop et de photos volées les couples qui se font et se défont. Parfois, ils visent juste et parfois, c'est simplement faux.

Rayane Bensetti qui vivrait un "amour secret" avec Louane, comme le prétend la une d'un magazine, c'est une invention. C'est avec humour que le comédien a remis les choses au clair.

"Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd’hui. […] J’en ai appris des sublimes. Apparemment je suis en couple avec Louane secrètement, j’arrête le cinéma pour une carrière sportive", a-t-il expliqué en riant.

C'est une fake news, affirme-t-il, au risque de décevoir ceux qui se sont emballés sur cette nouvelle.

D'ailleurs, Louane est en couple avec Florian Rossi et maman d'une petite Esmée qu'ils préservent des réseaux sociaux.

Quant à Rayanne Bensetti, il a longtemps laissé planer le doute sur sa relation avec Denitsa Ikonomova, qui l'avait accompagné dans Danse avec les Stars. Il avait également fait le buzz en embrassant Camille Lellouche.

On ne connait le nom que d'une personne qui partage sa vie : Simba, son chat. Pour le reste, il préfère rester secret.