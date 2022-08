Des réfugiés remportent 3 millions d'euros au lotto en Australie: la famille dévoile ce qu'elle fera de cet argent

Une famille qui est passée de la vie dans un camp de réfugiés à un gain de 3 millions d'euros à la loterie en Australie, révèle son incroyable projet pour cet argent.

En juin, Aristide Nininahazwe et sa femme Esther Mboneye, originaires du Burundi, ont acheté un ticket à la loterie de la Hospital Research Foundation, relate le Daily Mail. Le couple, qui s'est rencontré en Australie après avoir quitté le Burundi il y a une dizaine d'années à des moments différents, a déclaré que les dons aux associations caritatives faisaient toute la différence lorsqu'ils s'installaient dans leur nouveau pays.

Ils ont gagné une maison de 2 millions d'euros dans la banlieue balnéaire d'Adélaïde, à Henley Beach, ainsi que 700.000 euros en espèces en juin. La maison de luxe, entièrement meublée, dispose d'une cuisine ouverte, d'une piscine, d'une salle de jeux et d'un barbecue intégré. La chambre principale comprend une station de maquillage, un dressing, une salle de bains et des puits de lumière.

Le 17 août, le jour même où ils ont emménagé dans leur luxueuse maison de quatre chambres, ils ont accueilli leur deuxième enfant, un bébé nommé Cairo.



"Lorsque vous devenez millionnaire du jour au lendemain, il se passe tellement de choses dans votre tête", a déclaré Aristide Nininahazwe au Daily Mail Australia. "On se demande si c'est vrai".



Esther a ajouté : "Chaque fois que je m'endormais, je faisais des cauchemars... Comme si quelqu'un allait venir frapper à la porte et dire qu'il avait fait une erreur. Nous nous sentons très privilégiés et chanceux d'être dans cette position, car tout le monde n'a pas cette chance, alors c'est très bouleversant. C'est le rêve de tout le monde. C'est un rêve qui devient réalité".



Aristide a confié qu'il était difficile d'expliquer comment la vie de la famille avait changé au cours des derniers mois, disant que c'était "merveilleux et effrayant à la fois".

Ce qu'ils vont faire de l'argent

Les parents vont utiliser les gains pour travailler moins et passer plus de temps avec leurs enfants.



Le couple, qui travaille dans le secteur de la santé, prévoit maintenant d'utiliser sa cagnotte pour créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en prenant un jour de congé supplémentaire chaque semaine ou chaque quinzaine pour passer du temps avec sa famille.



"Nous voulons simplement nous préparer pour l'avenir", a déclaré la mère de famille. "Parfois, nous avions deux ou trois emplois à la fois et nous étions à peine à la maison pour passer du temps ensemble. Nos journées passent si vite. Je pense que construire des souvenirs pendant que les enfants sont jeunes et avoir cette opportunité est vraiment incroyable. Alors c'est vraiment bien de pouvoir freiner un peu."



Aristide, surnommé Brian, a expliqué qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler si cela signifiait sacrifier la présence aux moments de création de souvenirs. "Même avant la victoire, nous avions l'habitude de créer des souvenirs. Maintenant, c'est l'occasion de faire ce que nous avons toujours voulu faire. L'argent n'est pas tout. Les souvenirs comptent beaucoup pour moi, ils comptent beaucoup pour nous."



Le couple a également l'intention d'utiliser les fonds pour constituer un pécule dont pourront profiter les générations futures. Toutefois, il est important pour eux que leurs enfants conservent les valeurs d'une bonne éthique de travail et de l'appartenance à la communauté.



"Nous ne voulons pas que nos enfants aient à lutter comme nous l'avons fait", a confié la mère de famille. "Nous voulons donc nous assurer que nous laissons une sorte d'héritage, quelque chose qu'ils puissent poursuivre. Parce que pour nous, nous avons l'impression d'avoir reçu cette graine, en quelque sorte, et nous devons planter cette graine pour que les générations futures puissent en profiter également et ne pas travailler aussi dur."

"Pour nous, ce n'était pas une question de gain"

Le couple, qui faisait partie des 200 000 participants, a pris part à la loterie sans avoir l'intention de gagner le tirage. Alors qu'elle effectuait un stage universitaire, Esther a fait la connaissance de la fondation et de son travail de recherche sur les maladies infantiles pour trouver un remède et aider les enfants en phase terminale à réaliser leurs dernières volontés.



Travaillant aux côtés des enfants et de leurs familles, elle a été touchée par les difficultés qu'ils rencontraient et a commencé à faire régulièrement des dons à la fondation.



"Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'ai dit à Aristide qu'il y avait une loterie pour cette fondation à laquelle je faisais des dons et que j'aimerais que nous continuions à faire des dons parce que c'est une chose importante pour moi, et il était d'accord", a-t-elle déclaré.



"Nous avons fait des dons à différentes organisations, donc pour nous, ce n'était pas une question de gain."



Ils sont également devenus des célébrités locales, fréquemment reconnus en public par des voisins qui les félicitent et leur souhaitent le meilleur.



"Quand je vois des gens au centre commercial, ils me disent "oh, c'est toi ce type ! Félicitations mec, tu le mérites ! Bravo, bravo, profitez-en", a raconté Aristide.



Le concours offrait 7,5 millions de dollars de prix, dont deux prix de 500 000 dollars en espèces et une Mercedes Benz GLB 200 de 2022. Ils ont toujours apprécié la bienveillance des autres et se sont efforcés de continuer à rendre service à la communauté en contribuant à diverses causes. Les gagnants ont déclaré qu'un petit don peut faire beaucoup et ont exhorté ceux qui le peuvent à ouvrir leur porte-monnaie aux personnes qui en ont besoin.



"Si vous êtes assez privilégiés, même un dollar de plus que ce dont vous avez besoin, si quelqu'un d'autre est dans le besoin, cela peut vraiment l'aider", a dit la mère de famille.



Aristide a ajouté : "Surtout quand on vient d'où l'on vient, il est facile de soutenir quelqu'un. Si nous sommes ici, là où nous sommes, c'est grâce à tant de personnes qui ont fait des dons indirects, sans savoir qu'elles nous aidaient".