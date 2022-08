Meghan Markle fait une grande annonce

C'est une nouvelle interview étonnante que Meghan Markle a réalisée avec le magazine new-yorkais The Cut, dans laquelle elle évoque sans détour les tensions avec sa belle-famille, la famille royale d'Angleterre, sa vie au Royaume-Uni et les relations tendues avec son propre père.

Pour rappel, en mars 2020, le prince Harry et son épouse, l'ancienne actrice Meghan Markle, ont décidé de quitter l'Angleterre et de ne plus être des membres effectifs de la monarchie. Ce départ leur imposait de ne plus dépendre du contribuable britannique.

Après avoir été forcée d'abandonner les réseaux sociaux, l'ancienne actrice de 41 ans a déclaré qu'elle reviendrait sur Instagram.

Quand Meghan était encore une actrice, elle possédait un blog lifestyle, intitulé "The Tig", sur lequel elle partageait ses séances de yoga, ses repas et ses randonnées avec ses amis. Elle comptait 3 millions d'abonnés.

Elle a géré ce compte pendant des années avant de rencontrer le prince Harry, mais dans la foulée de leurs fiançailles, le contrôle de son compte Instagram n'était qu'une des choses (avec son blog The Tig, son passeport et la liberté d'ouvrir son propre courrier) qu'elle a dû abandonner. Elle aimait partager sa vie avec les gens, dit-elle, mais elle aimait plus Harry. "C'était un gros ajustement - un énorme ajustement pour passer de ce type d'autonomie à une vie différente", a détaillé la duchesse de Sussex.

Sans révéler sous quelle forme de compte elle allait revenir, Meghan a confié à son intervieweuse: "Je reviens sur Instagram".