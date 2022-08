François Hollande va doubler un personnage de dessin animé

L'ancien président français François Hollande et son épouse Julie Gayet se mettent au doublage. Le couple s'est prêté au jeu de la voix-off pour un film d'animation inspiré de la série "Silex and the City" diffusée sur Arte et crée par le dessinateur Jul.

C'est une information que l'ancien président a révélé dans les colonnes de La Charente Libre: "Il me l'avait déjà demandé depuis plusieurs années. J'avais décliné parce que ce n'était pas le moment. Là, il m'a demandé de faire pendant quelques minutes une voix".

Ce n'est pas la première fois que l'artiste Jul décide de faire intervenir dans sa série une personnalité publique, mais "c'est la première fois que c'est un président de la République", s'est-il exprimé. Et il est ravi du travail de François Hollande : "Il ouvre le film, et on le retrouve tout du long […] Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c’est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant."

Surprises au casting

François Hollande n'est pas le seul invité de la saga. pour ce film, les spectateurs pourront entendre également d'autres personnalités comme Stéphane Bern, Amélie Nothomb, Guillaume Galienne, Léa Drucker, Frédéric Beigbeder ou encore Léa Salamé, entre autres. La sortie de ce long-métrage d’animation est attendue pour l’automne 2023.