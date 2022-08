"Vous êtes dégoutants": la soeur d'Amber Heard s'exprime sur l'apparition très remarquée de Johnny Depp aux VMAs

C'était LE grand moment de la cérémonie des MTV Vidéo Music Awards, Johnny Depp est apparu déguisé en astronaute "Moon Person", la stautuette argentée remise aux gagnants de la soirée. Un coup qui n'a visiblement pas fait plaisir à tout le monde et surtout pas Whitney, la sueur d'Amber Heard. Trois mois après le procès ultra médiatisé, Whitney juge l'acte des organisateurs d'une des cérémonies les plus prestigieuses "dégoutant".



“Je suis du côté d’Amber Heard”, a-t-elle écrit dans sa story Instagram avec le hashtag “violences conjugales”. “MTV, vous êtes dégoûtants et clairement désespérés ! J’espère que ceux qui ont appelé Johnny n’ont pas de filles”.



Pour rappel, Johnny Depp et Amber Heard étaient assis face à face au tribunal, il y a à peine trois mois. L'acteur affirmait qu'Amber avait écrit un article d'opinion dans lequel elle lui portait directement préjudice. Sans le nommer explicitement, elle a accusé son ex-mari de violence conjugale. Suite à ces accusations Johnny Depp a perdu plusieurs rôles au cinéma notamment dans les sagas à succès "Pirates des Caraïbes" et "Les animaux fantastiques." Ce procès s'est achevé par une victoire de Johnny Depp. Son ex-femme lui doit 15 millions de dollars alors que lui ne doit l'indemniser "que" de 2 millions de dollars.

Pour voir la vidéo du passage de Johnny Depp aux VMAS, c'est par ici :