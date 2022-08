 Leonardo DiCaprio et Camila Morrone, c'est fini!

Leonardo DiCaprio et sa petite amie mannequin devenue actrice, Camila Morrone, auraient rompu après cinq ans passés ensemble, rapporte ce matin le journal The Sun.

Le lauréat d'un Oscar de 47 ans et la beauté de 25 ans ont mis fin "tranquillement" à leur relation plus tôt cet été, a déclaré une source proche de l'acteur. "Leo et Camila ont mis fin à leur relation au cours de l'été", a déclaré une source. "Il n'y a pas de mauvais sentiments entre eux. C'est arrivé à une conclusion naturelle."

La star du film "Revenant", qui est l'aînée de Camila de 22 ans, a été présentée pour la première fois à Camila en 2008, alors qu'elle n'avait que 12 ans.

Son ami de longue date Al Pacino, qui était sorti avec la mère de Camila, Lucila Solá, pendant des années, a fait les présentations, et Leonardo est apparemment resté ami avec la famille pendant des années.

Leonardo et Camila sont officiellement devenus un couple en 2017, après sa rupture avec le mannequin Nina Agdal quelques jours avant le Festival de Cannes, bien que les représentants des deux stars aient initialement nié qu'ils étaient ensemble.

Plus tard en 2018, une source anonyme a déclaré au magazine People que la relation s'était intensifiée, car les deux étaient "très amoureux et sérieux" et "parlaient de se fiancer".

La source a affirmé que Leo n'avait "jamais aimé une fille autant" et qu'il envisageait même d'avoir des enfants avec son nouvel amour.

La star de Titanic est donc un coeur à prendre.