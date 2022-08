Meghan Markle: ce journal intime explosif qu'elle a retrouvé lors de sa dernière visite en Angleterre

Meghan Markle a révélé qu'elle tenait un journal intime avant qu'elle et le prince Harry ne quittent leur poste de membres de la famille royale. Un document sur lequel elle est "retombée" par hasard lors de sa dernière visite au Royaume-Uni et qui pourrait avoir l'effet d'une dynamite s'il était un jour publié, estiment ce matin les tabloïds britanniques.

La duchesse basée en Californie a déclaré dans une interview publiée cette semaine dans le magazine new-yorkais "The Cut" qu'elle triait ses "affaires personnelles" laissées à Frogmore Cottage (sa résidence anglaise) en juin dernier lorsqu'elle est tombée sur le journal.

Et Meghan de développer: "Vous revenez en arrière et vous ouvrez des tiroirs et vous vous dites, Oh mon Dieu. C'est ce que j'écrivais à ce moment-là dans mon journal ?"

Cette découverte de son ancien journal intime fait désormais trembler la couronne britannique, qui redoute de nouvelles révélations explosives sur la famille royale.

Margaret Holder, l'auteure du livre: "Diana: The Caring Princess" a expliqué au Daily Mail que cette découverte pouvait avoir de terribles conséquences: "Elle a eu suffisamment de temps dans le giron royal pour apprendre des secrets vieux de plusieurs décennies, ce qui pourrait causer de l'embarras et du chagrin à la Reine et à sa famille, mais pourrait faire gagner une fortune à Meghan".

Une source proche du prince Harry, qui sort son propre livre à la fin de cette année, a déclaré au Sun: "Je serais très surpris si Meghan n'écrivait pas son propre livre avec sa version des faits."

Un autre proche des Sussex a décrit l'importance que ce journal intime avait pour Meghan: "Incapables de se défendre après les multiples attaques de la presse, Harry et Meghan ont été invités à ignorer les médias sociaux et les journaux, mais parfois le personnel leur disait:" Désolé pour ce qui a été écrit l'autre jour", et cela la rendait dingue. Meghan a tout écrit dans son journal comme une police d'assurance."

Et de conclure: "Si jamais des passages de ce journal intime étaient révélés au grand jour, cela l'effet d'une dynamite pour la monarchie britannique. D'après ce que j'ai entendu, ce journal a été redécouvert cet été, emballé et renvoyé à Montecito".