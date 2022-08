Le fils de Patrick Sébastien se confie sur ses rapports avec son père: "C’est un jugement permanent"

Il était l’invité exceptionnel du programme "Un diner presque parfait" spécial "Famille de stars" diffusé ce mardi 30 août sur la chaîne W9. Alors que ses camarades tentent de trouver enfin son lien de parenté, le couperet tombe: Olivier Villa est le fils de Patrick Sébastien.

Les questions sur son rapport à ce lien se posent alors. "T'as vécu ça comment? Quand tu es dans l'ombre d'un personnage aussi connu, aussi populaire, comment toi tu l'as vécu?", lui demande le fils de Jacques Martin, lui aussi candidat de l’émission. "C’est un jugement permanent", lui répond cash le fils du présentateur du Plus grand cabaret du monde.

Puis il explique son ressenti sur le fait d’être un "fils de". "Il y a des gens qui me trouvent très bien parce qu'ils savent que je suis le fils de Sébastien, et puis il y a des gens qui ne m'aiment pas du tout parce que je suis son fils", confie-t-il ensuite. " Il y a des bonnes choses et puis il y en a des très mauvaises. Tout vient des gens en fait", poursuit-il en défendant néanmoins son célèbre père. "Moi, j'en suis fier, tous les jours, voilà. Et surtout de l'homme", indique-t-il.

Chanteur, Olivier Villa a même fait un morceau dans lequel il rend hommage à Patrick Sébastien. Il en a livré une partie des paroles dans l’émission culinaire. "Je resterai dans l'ombre sans aigreur, sans colère. Même si mon bateau sombre, ça suffit à mon coeur de voir briller mon père."