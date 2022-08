Kendji Girac dévoile une photo de sa fille Eva

Très discret sur sa vie privée, Kendji Girac avait annoncé à ses fans en janvier 2021 qu'il était devenu papa. Le chanteur qui préserve au maximum sa vie privée - sa compagne n'est pas connue du grand public - a décidé de déroger à sa sacro-sainte règle et a dévoilé une photo de sa progéniture sur les réseaux sociaux.

Sur ce tendre cliché, on peut voir une petite fille aux cheveux de jais se pencher sur une guitare et frôler du bout des doigts les cordes de l'instrument. Eva, 1,5 an, est aussi apparemment le titre du prochain single de Kendji qui paraîtra ce 2 septembre.