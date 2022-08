"Des douleurs et des vomissements du style de l’Exorciste": à 28 ans, Lyndsi est allergique....à la gravité!

Il y a des allergies plus contraignantes que d’autres… Lyndsi est une Britannique âgée de 28 ans. La jeune femme a commencé à ressentir des symptômes violents et perturbants en 2015: elle commençait sans le savoir une allergie… à la gravité!

Maux de ventre, mal au dos, vomissements, jusqu’à plusieurs évanouissements par jour: voilà ce qu’endure Lyndsi à cause de sa maladie. Ce sont nos confrères de Metro qui relatent son histoire. "Je hurlais de douleur et les vomissements étaient du style de l’Exorciste", leur confie-t-elle. "Je m’évanouissais partout. Je finissais mes courses au supermarché et je devais m’asseoir parce que je me sentais mal. Je me suis même évanouie après que mon chien a aboyé."

C’est après avoir consulté de nombreux médecins que le mal a pu être diagnostiqué. Cette allergie à la gravité la contraint à rester chez elle en permanence et à rester au maximum assise ou allongée, notamment grâce à une chaise de douche. "Je ne peux pas rester debout plus de trois minutes sans m’évanouir ou être malade. Je me sens beaucoup mieux si je suis allongée. Je suis au lit toute la journée, jusqu’à 23 heures par jour", explique-t-elle.

Fortement aidée par son époux, Lyndsi ne peut quasiment rien faire des tâches quotidiennes par elle-même. Pas de cuisine, pas de ménage… Et si son allergie est atténuée grâce à un traitement partiel, "il n’y a pas de remède". Et la vie de Lyndsi est régie par son mal-être. "J’ai vraiment dû m’adapter à cette nouvelle vie et l’accepter (...) Dès que je me lève, j’ai des vertiges et je m’évanouis."

Heureusement pour elle, la jeune femme ne manque pas d’humour et a lancé un compte TikTok où elle partage sa vie de tous les jours.