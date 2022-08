Plus provoc' que jamais, Madonna livre ses secrets, son intimité et ses ambitions dans une curieuse vidéo

Madonna est une icône pour plusieurs générations et elle entretient le mythe. Dans une vidéo diffusée sur son compte Youtube ce mardi 30 août, la reine de la Pop répond de manière vive et concise à 50 questions posées par ses fans sur sa vie, ses inspirations, son parcours, sa musique.

On la voit suivie par une caméra filmée en partie en infrarouge sur ce qui semble être son domaine. Verre d’alcool à la main, tenue très courte, regards langoureux, cravache, poses suggestives: Madonna scelle son pacte avec la provocation dans cette interview sur son intimité.

On y apprend que Debbie Harry (Blondie) et David Bowie ont été parmi ses grandes inspirations, que le moteur de sa vie est la curiosité, qu’elle prépare une collaboration avec Britney Spears, qu’elle aimerait travailler avec Kendrick Lamar, qu’elle n’écoute simplement "que de la bonne musique" à la maison, on apprend également que la première chose qu'elle fait en se levant le matin est de "se laver les mains", qu’elle aurait aimé être actrice et que le sommeil est ce qui la rend si "powerfull". Mais on (re)découvre surtout la grande obsession de Madonna: le sexe. Le sexe est effectivement la réponse à grand nombre des questions qui lui sont posées: son plaisir coupable? son obsession du moment? le secret de sa réussite? ce qui la fait avancer? son mantra? "Sex!"