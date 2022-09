La pop star Avril Lavigne reçoit son étoile à Hollywood: "Je porte le même pull qu'il y a 20 ans" (vidéo)

La pop star et interprète de "Sk8er Boi" Avril Lavigne a reçu la 2 731e étoile sur le Hollywood Walk of Fame. "J'espère que le prochain jeune de 16 ans qui viendra de sa petite ville à Hollywood, plein d'espoirs et de rêves, verra cette étoile et se dira, Oh mon Dieu, mon nom pourrait être là un jour aussi", a déclaré la chanteuse canadienne qui a sorti son septième album studio, "Love Sux", plus tôt cette année.

Pour célébrer cette consécration, la Canadienne a évoqué son premier voyage effectué à Hollywood, la ville de toutes les possibilités et a revêtu son pull préféré: "Là c'est moi à 16 ans lors de mon premier voyage à Hollywood. Je voulais venir visiter le Hollywood Walk of Fame. C'est à peu près le moment où j'ai arrêté le lycée. Je portais mon sweat à capuche "skateboarding is not a crime", qui était mon sweat à capuche préféré au lycée. Et que, bien sûr, j'ai toujours aujourd'hui. Donc je vais le mettre tout de suite."

La pop star souhaite devenir une inspiration pour d'autres: "Aujourd'hui, j'aime faire de la musique plus que jamais, je me sens tellement inspirée. Et j'espère que le prochain jeune de 16 ans qui viendra de sa petite ville à Hollywood, plein d'espoirs et de rêves, verra cette étoile et se dira, "Oh mon Dieu, mon nom pourrait être là un jour aussi", parce que c'est possible."