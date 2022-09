Sharon Stone larguée par son petit ami parce qu'elle a refusé de faire des injections de Botox

Sharon Stone a révélé qu'elle avait été larguée par un petit ami après avoir refusé de faire des injections de Botox. La star de 64 ans a subi régulièrement la procédure dans le passé, mais a cessé de subir toute amélioration esthétique après avoir eu un accident vasculaire cérébral en 2001.

Elle a raconté à Vogue Arabia qu'un ancien amant, qu'elle n'a pas nommé, a rompu avec elle lorsqu'elle n'a pas poursuivi les injections visant à lisser ses rides. "Ce serait probablement très bon pour votre ego et le mien si je le faisais", lui aurait-il suggéré avec assurance.

Des propos que Sharon Stone n'a pas appréciés: "Je l'ai revu une fois de plus après ça, puis il n'était plus intéressé à me voir.

Et l'actrice de Total Recall de conclure: "Si vous ne voyez pas au-delà du physique avec moi, veuillez trouver votre chemin vers la sortie."