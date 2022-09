Cara Delevingne photographiée au volant de sa voiture dans un état second

La top-modèle Cara Delevingne ne va pas bien. Le jeune mannequin britannique qui vient de célébrer ses 30 ans en Italie suscite de nombreuses inquiétudes. Elle a été photographiée à West Hollywood au volant de sa voiture en train de fumer, de frotter frénétiquement son visage et prenant des gouttes d'un liquide inconnu, avant d'acheter des jouets sexuels dans une boutique classée X.

Cara Delevingne est connue pour son style et son comportement excentriques, mais la fréquence de ses apparitions mal en point pose question.

En mai, Cara avait fait la une des journaux et avait été moquée en ligne pour sa conduite bizarre aux Billboard Music Awards 2022 à Las Vegas.

Les vidéos du mannequin sont devenues virales après avoir été photographiée en train de harceler Megan Thee Stallion et de s'agiter sur la traîne de sa robe alors que la rappeuse posait pour des photos sur le tapis rouge.

Cara hyper enjouée a même commencé à lancer en l'air la traîne de la chanteuse dans une tentative apparente d'aider Megan Thee Stallion à obtenir une photo plus dramatique.

Toutes les apparitions de l'actrice et mannequin britannique sont scrutées à la loupe, par le Daily Mail.

Quelques mois plus tôt, Cara s'était déchaînée sur la piste de danse lors de la soirée de lancement privé Bilt Rewards x Wells Fargo à New York.

Elle a été aperçue en train de saisir une bouteille de Prosecco alors qu'elle dansait de manière exubérante et traînait avec le maire de New York Eric Adams et A$AP Rocky, entre autres.