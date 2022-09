Les fils de Britney Spears adressent un message à leur mère: "Nous t'aimons. Nous espérons un jour renouer le dialogue"

Ils ne veulent plus voir de photos nues de leur mère sur les réseaux sociaux et souhaitent juste un peu d'équilibre dans leur vie... Preston et Jayden, les enfants de Britney Spears, ont décidé de s'exprimer publiquement et de révéler la vérité sur leur relation avec leur célèbre mère.

Au début de leur adolescence, ils ont décidé de cesser de passer des nuits chez elle et depuis leurs visites se sont raréfiées.

Bien que plus jeune, Jayden est le plus extraverti des frères et sœurs, un pianiste autodidacte qui, comme sa mère peut-être, considère la musique comme une "thérapie" et parle au nom de son frère.

Preston, qui aime aussi la musique et l'art, est plus sensible et timide devant les caméras. Les deux frères jouissent d'un lien irrévocable né de leur éducation unique. "Preston et moi sommes très unis. Il veille toujours sur moi et je veille sur lui. Nous nous assurons que nous sommes tous les deux en bonne santé mentale", décrit Jayden au sujet de leur relation.

Il n'y a "pas de haine", souligne Jayden, mais le plus jeune fils de Britney admet "qu'il faudra beaucoup de temps et d'efforts" pour réparer leur relation fracturée avec leur mère. Positif, il souhaite un avenir plus sain: "Je pense à 100% que cela peut être corrigé. Cela va juste prendre beaucoup de temps et d'efforts. Je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j'ai vraiment envie de la revoir."

S'adressant directement à leur mère, il ajoute: "Nous t'aimons. Nous espèrons que tout va bien pour toi. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous asseoir et renouer le contact".

Très peu fan des réseaux sociaux, les adolescents y font souvent l'objet d'attaques parce qu'ils sont les fils de Britney Spears.

Ils grandissent chez leur père, Kevin Federline, loin du tumulte entourant la vie de leur célèbre mère.

Plus tôt cette année, ils ont décidé de ne pas assister au mariage de Britney et de Sam parce qu'ils pensaient que leur présence était inappropriée. "À l'époque, ce n'était tout simplement pas le bon moment pour y aller. Je ne dis pas que je ne suis pas content pour elle", explique Jayden. "Je suis vraiment content pour eux, mais elle n'a pas invité toute la famille et si ce n'était que moi et Preston, je ne vois tout simplement pas comment cette situation se serait terminée en bons termes."

Aujourd'hui, avec la libération de Britney de la tutelle et son retour à sa carrière de chanteuse, les conversations sur "la situation avec maman" sont beaucoup plus fréquentes.

Lorsque Britney a publié puis supprimé des commentaires sur les garçons, ils se sont sentis attaqués.

Jayden et le reste de la famille affirment qu'ils sont restés silencieux pendant des années, tout en faisant face à de nombreux moments émotionnels.

Ces échanges sur les réseaux sociaux sont "malheureux", estiment-ils.

Jayden et Preston très attachés à leur grand-père et grand-mère, les parents de Britney, confient que cela leur manque de ne pas les voir...

Britney accuse son père de s'être fait de l'argent sur son dos lors de sa tutelle.

Cette interview sera diffusée ce vendredi aux Etats-Unis dans un documentaire sur ITV News.