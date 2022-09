La Reine Elizabeth II annule sa participation à l'apothéose des jeux des Highlands

La reine Elizabeth II n'assistera pas ce week-end au Braemar Gathering, qui est considéré comme le plus important des jeux des Highlands et qu'elle n'a jamais raté au cours de ses 70 années de règne. Selon des sources royales, cette décision a été prise "pour son confort" au milieu d'inquiétudes persistentes quant à ses problèmes de santé et de mobilité.

Le prince Charles, qui accompagne normalement le monarque de 96 ans lors du rassemblement qui existe sous une forme ou une autre depuis 900 ans, sera, lui, bien présent. Sa Majesté aurait "examiné attentivement" si elle était suffisamment en forme pour assister à l'événement alors qu'elle continue de souffrir de problèmes de mobilité. Jusqu'au dernier moment, elle souhaitait être là.

Cette décision suscite de nouvelles craintes quant à la santé de la Reine, deux jours seulement après que le palais de Buckingham a annoncé qu'elle resterait en Écosse pour nommer un nouveau Premier ministre à Balmoral pour la première fois de son règne.