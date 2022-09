"J'ai quelque chose de personnel à partager": Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer

L'actrice et icône de toute une génération Jane Fonda a annoncé ce vendredi 2 septembre être atteinte d'un cancer. C'est dans une longue publication sur Instagram que l'octogénaire s'est dévoilée. "Mes chers amis, j'ai quelque chose de personnel à partager", écrit-elle. "J'ai reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et j'ai commencé la chimiothérapie."

On apprend que cela fait en réalité six mois que Jane Fonda a eu connaissance de sa maladie et suit un traitement. Elle a tenu à rassurer le public. "C'est un cancer très traitable", affirme-t-elle. "80% des gens survivent."

L'actrice de 84 ans est également écrivain et très engagée politiquement, tant niveau social que matière d'écologie. Des valeurs retransmises également dans son annonce, dans laquelle elle indique être "chanceuse" et se sentir "privilégiée", puisqu'elle a accès au système de santé et "aux meilleurs médecins" et qu'elle peut assurer financièrement sa prise en charge, ce qui n'est pas le cas pour des millions d'Américains. "Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n'ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n'est pas juste", lance-t-elle, avant d'assurer de ne pas lâcher sa bataille pour la planète. "Nous devons parler non seulement des remèdes mais aussi des causes afin de pouvoir les éliminer. Par exemple, les gens doivent savoir que les combustibles fossiles causent le cancer. Il en va de même pour les pesticides, dont beaucoup sont à base de combustibles fossiles, comme le mien", regrette Jane Fonda. "Croyez-moi, je ne laisserai rien de tout cela interférer avec mon activisme climatique."





Actrice oscarisée

La carrière de Jane Fonda a démarré dans les années 1960 et a été couronnée par deux Oscars de la meilleure actrice, en 1971 pour "Klute" d'Alan J. Pakula, et en 1978 pour "Le Retour" d'Hal Ashby. Elle a aussi été nommée cinq autres fois aux récompenses les plus prestigieuses du cinéma américain.

L'actrice poursuit toujours sa carrière, prêtant notamment sa voix dans le film familial d'animation "Luck" sorti récemment sur Apple TV+.

Sa carrière a eu de multiples autres facettes. Star de l'aérobic, elle est aussi connue pour son militantisme pacifique à l'époque de la guerre du Vietnam puis, jusqu'à aujourd'hui, en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.