En grande souffrance, Simon Castaldi entre en thérapie: "Des fois je vais bien et d’autres c'est horrible"

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie de Simon Castaldi est loin d’être toute rose. Le fils de Benjamin entretient des relations compliquées avec son père. "Mon père ne m'a pas beaucoup élevé", souligne-t-il dans une longue interview accordée à nos confrères de Télé-Star ce vendredi 2 septembre. "Mais j'ai beaucoup de ses gènes malheureusement", poursuit-il en évoquant son sérieux penchant pour les jeux et l’argent. "Je n'ai pas honte d'en parler mais je ne veux pas faire les mêmes bêtises que mon père."

Dans cet entretien, il confie également vouloir mener seul sa barque, loin du nom et de l’image de son père. "Je ne suis pas un fils à papa", affirme-t-il. "Je me débrouille seul et je n'appelle pas mon père quand j'ai un problème." Une réalité qui n’empêche pas ses détracteurs d’exister et de lui donne du fil à retordre sur les réseaux sociaux. "Je suis la cible d'attaques."

"Je pète un plomb pour rien"

Un parcours difficile auquel s’ajoute des soucis de santé, notamment des crises de spasmophilie et de l’"anxiété généralisée". "Depuis que j'ai 15 ans je souffre de crises d'angoisses fortes", détaille Simon Castaldi. "Ça me pèse. Des fois je vais bien et d'autres où c'est horrible", poursuit le jeune homme âgé de 22 ans. "C'est aussi la raison pour laquelle parfois j'ai des comportements qui paraissent fous, je pète un plomb pour rien." Pour ces raison il va donc "entrer en thérapie avec un psychologue" pour une durée indéfinie. "Je suis trop jeune pour souffrir."