"Ça me donne une putain d’envie de pleurer": Britney Spears s’exprime sur ses dernières aventures

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Britney Spears a publié ce samedi un post en deux temps dans lequel elle se livre sur ses dernières aventures. Elle revient d’abord sur son duo inédit avec Elton John, Hold me closer, sorti la semaine dernière et qui connaît un vaste écho sur internet. Elle réalise seulement ce qui lui arrive et on sent une Britney touchée de sa collaboration avec le légendaire chanteur britannique. "Ça me frappe tard, le fait d’avoir fait cette chanson avec Elton, ça me donne une putain d’envie de pleurer…", confie-t-elle. "Il est notre musicien préféré à ma mère et à moi, je l’ai écouté pendant des heures. (…) Quel honneur d’être entre des mains si douées !!!"

Elle revient ensuite sur la situation compliquée avec ses fils qui refusent de la voir en raison de son omniprésence sur les réseaux sociaux, et de ses nombreuses publications nue ou en très peu vêtue. "C’est un peu effrayant… J’ai voulu posté quelque chose avec un de mes fils mais il s’est vraiment fâché donc malheureusement je n’ai pas pu poster ma famille aimante… ",écrit-elle. Avant de riposter. "Je suis désolée mais je continue à poster sur les réseaux, désolée que vous ayez l’impression que je fais ça pour attirer l’attention. Mais devinez quoi ? Je suis une enfant de Dieu comme nous le sommes tous, alors en fait, non, je ne suis pas désolée !" Dans les commentaires, les fans soutiennent coûte que coûte leur popstar. "Ne sois pas désolée de vivre ta meilleure vie", l'encourage-t-on.