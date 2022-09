Aux États-Unis, un mariage en pleine nature interrompu par… un grizzly en chasse! (vidéo)

Quoi de plus romantique d’un mariage nature au bord d‘un lac? Un couple d’Américains a réalisé son rêve en s'unissant au milieu du parc national des Glaciers, dans le Montana. Mais la belle cérémonie qui a eu lieu en août a été quelque peu dérangée par un élément perturbateur.

Un grizzly s’est en effet mis en chasse non loin de là pour déguster son déjeuner en plein milieu de l’événement. "Alors que le marié prononce ses vœux, un grizzly sort des buissons et attaque un bébé élan sur la rive nord, sous le regard de la mère. Nous avions repéré l'élan et son petit dix minutes auparavant", peut-on lire sur une vidéo diffusée par le photographe du mariage.





Imperturbable, l’animal n’a semble-t-il pas été incommodé par la présence des participants à la cérémonie nuptiale, elle, interrompue par les bruits de l’abattage de l’élan et de ses cris d'agonie. Ah, les aléas de la nature!