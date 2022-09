"The Crown": voici les noms des acteurs qui incarneront Kate et William

Trois nouveaux acteurs rejoignent le casting de la sixième et ultime saison de la série "The Crown". Des noms annoncés pour jouer le couple princier à ses débuts.



Pour jouer la jeune Kate Middleton, Meg Bellamy sera à l'affiche. Âgée de 19 ans, elle va incarner Kate alors que cette dernière étudiait à l’Université de St Andrews en Ecosse. C'est d'ailleurs sur ce campus qu'elle a rencontré le prince William en 2001. Avec "The Crown", elle signe son premier rôle. La jeune femme a passé l'audition en publiant une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux, révèle la BBC. Et pour donner la réplique à Kate et incarner le duc de Cambridge ? Deux personnes. Ed McVey, 21 ans, et Rufus Kampa, 16 ans. Ce dernier campera le jeune prince quand il fait face à la mort de sa mère, Diana, tandis que McVey interprètera le prince pendant ses dernières années en tant qu’adolescent.

La saison six se consacrera à l’histoire du règne de la reine Elizabeth II jusqu’au début des années 2000 et mettra l'accent sur les conséquences du décès de la princesse Diana. Le tournage débutera cet automne.