"J’ai perdu 5 kilos et je ne dors plus": Arielle Boulin-Prat revient sur son éviction de l'émission "Des Chiffres et des Lettres"

Depuis plusieurs jours, le nom des remplaçants des animateurs de l'émission "Des Chiffres et des Lettres" ont été annoncé. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont eu énormément de peine pour les anciens piliers du jeu relayés au placard. Dans un entretien pour le magazine Gala, l'ancienne arbitre du jeu Arielle Boulin-Prat est revenue sous son éviction du programme par France Télévisions et sur les conséquences que cela a eu sur son état de santé.



"On est méprisés et maltraités", explique Arielle Boulin-Prat. Elle poursuit : "J’ai perdu 5 kilos et je ne dors plus". Le choc est grand pour Boulin-Prat qui officiait comme arbitre dans le jeu depuis 36 ans. Double peine, car Bertrand Renard et elle ne pourront même pas faire leurs adieux aux fidèles de l’émission. "Nous ne pourrons même pas dire au revoir aux téléspectateurs", déplore-t-elle.



Pourquoi avoir été évincé ?



La raison invoquée par le groupe France Télévisions ? Un désaccord contractuel à la suite d’un changement de programmation. Désormais, l’émission passe de 5 à 2 numéros par semaine. Boulin-Prat et Renard contestent cette version de l'histoire. Ils disent avoir été "contraints et forcés" de partir du jeu télévisé, et ce même si ça faisait longtemps qu'ils étaient présents dans le programme.