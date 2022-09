Kanye West: "Je suis accro au porno et ça a détruit ma famille"

Depuis quelques jours, Kanye West est très actif sur les réseaux sociaux. Le rappeur a admis avoir une addiction au porno, affirmant que cela a "détruit" sa famille.

"Ne laisse pas Kris te faire faire du playboy comme elle l'a fait faire à Kylie et Kim", a-t-il commencé dans un post Instagram jeudi, s'adressant à Victoria Villarroel, l'ancienne assistante de Kylie Jenner.

Le rappeur parlait de Kris Jenner - qui gère Kylie et son ex-femme, Kim Kardashian - soutenant ses filles alors qu'elles tournaient pour le magazine Playboy en septembre 2019 et 2007 respectivement.

"Hollywood est un bordel géant. La pornographie a détruit ma famille. Je fais face à l'addiction. Instagram la promeut, mais je ne vais pas laisser que ça atteigne Northy et Chicago", a-t-il poursuivi.

C'est l'un des nombreux posts que l'artiste a partagés sur Instagram, où il a interpellé son ancienne belle-mère, ainsi qu'Hillary Clinton, Mark Zuckerberg et Charlamagne tha God, avec qui il s'est disputé par le passé.

Depuis 2019, Kanye West s'en prend publiquement à Kris Jenner qui aurait tenté de "l'enfermer".

Le rappeur - qui partage North, Saint, Psalm et Chicago avec Kim Kardashian - a déjà été en désaccord avec le fait que ses quatre enfants aillent dans leur école, qu'il a également choisie.

"Ce n'est pas à Calabasas ou à Hulu de décider où mes enfants vont à l'école. Je ne suis pas le fou", a-t-il déclaré, ajoutant : "Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas mon mot à dire sur mes enfants, peu importe ce qu'il faut légalement."

Dans un second post, il a partagé une capture d'écran de ses textos où une personne non identifiée (vraisemblablement Kim Kardashian) lui a demandé "d'arrêter".

"Non, nous devons parler en personne, tu n'as pas ton mot à dire sur l'endroit où les enfants vont à l'école. Pourquoi tu as ton mot à dire ? Parce que tu es à moitié blanche ?", a-t-il répondu.

Au milieu de leur conversation, elle lui a dit que sa mère lui demandait "d'arrêter de mentionner" son nom.

"J'ai presque 67 ans et je ne me sens pas toujours bien et cela me stresse au plus haut point", semble l'avoir supplié Kris, selon Kim Kardashian, ce à quoi Kanye a répondu : "Vous n'avez pas à vous occuper de mes enfants noirs et de l'endroit où ils vont à l'école."

Il a dit à son ex-femme qu'"elles ne feront pas de playboy et de sex-tapes".

"Quiconque dit que je suis en train de perdre la tête quand j'exprime des vérités indéniables est un mouton", a-t-il écrit dans un autre message, demandant aux gens de "fermer leur gueule et de s'inquiéter pour leurs propres enfants".

"J'ai évidemment affaire à des guerres aux plus hauts niveaux de contrôle et de discrimination en fonction du niveau auquel j'opère (...) J'ai simplement raison. Je connais des prostituées qui ne sont pas d'accord avec la façon dont mes filles sont affichées."

En mars dernier, West a affirmé que son accord de garde avec Kardashian était injuste après l'avoir critiquée pour avoir laissé leur fille aînée, North, avoir son propre compte TikTok.

"Je viens juste de raccrocher le téléphone avec Kim", a déclaré le designer Yeezy dans une vidéo Instagram à l'époque. "Je lui ai dit d'arrêter de me contrarier avec cette histoire de TikTok. J'ai dit : 'Plus jamais ça'. Je suis son père. Je sais que vous ne respectez pas les pères et l'idée de la famille (...) J'ai dit, je ne permettrai pas que ma fille soit utilisée par TikTok, par Disney. J'ai mon mot à dire."

West a également partagé plusieurs posts où il a interpellé Adidas et Gap, des marques avec lesquelles il a travaillé, mais qu'il a récemment critiquées.

Il a d'abord interpellé Adidas pour avoir pris des décisions sans lui en termes de distribution de sa collection de chaussures Yeezy, puis Gap pour avoir prétendument copié sa collection Yeezy et Balenciaga avec eux.