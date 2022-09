Rihanna aide le personnel à nettoyer un restaurant après y avoir passé la soirée

Jeudi soir, Rihanna a aidé le personnel du restaurant étoilé Caviar Russe à New York à nettoyer les lieux après qu'elle et un groupe d'amies aient demandé à l'établissement de rester ouvert après la fermeture. La star et ses proches y ont passé toute la soirée.



Riri et ses six copines ont dégusté du caviar, ont bu du champagne et ont savouré des bouchées de sashimi jusqu'à 2 heures du matin.



Alors que la bande de filles terminait la soirée, la chanteuse de "Umbrella" a été "vue en train d'aider le personnel à nettoyer et à remettre les tabourets de bar en place, car elle est restée si tard", relate Page Six.