De retour au Royaume-Uni: le prince Harry semble "mal à l'aise" (vidéo)

Le prince Harry et Meghan Markle sont de retour au Royaume-Uni et ce lundi soir, ils étaient présents au Bridgewater Hall de Manchester pour le Sommet "One Young World". La Duchesse s'est d'ailleurs présentée devant une audience composée essentiellement de jeunes pour livrer un discours particulièrement controversé.

Cela faisait deux ans qu'Harry et Meghan n'avaient plus foulé les terres britanniques. Tous les yeux sont donc rivés sur eux, y compris ceux des comportementalistes. Après le discours de Meghan d'hier soir, l'experte en body language britannique, Judi James a tiré la conclusion suivante : alors que Markle est apparue très sure d'elle, le prince Harry semblait extrêmement "mal à l'aise."

Selon elle, Meghan était "royale et élégante." Ce qui lui permet de dire ça ? Ses ricanements, ses froncements de nez et ses expressions faciales empreintes de timidité. Elle a ajouté : "De sa superbe tenue écarlate à ses gloussements, en passant par ses longs clignements d'yeux et ses froncements de nez lorsqu'elle fait référence à lui, la prestation de Meghan, ce soir, ressemblait à une petite lettre d'amour à Harry." Et ce n'est pas étonnant ! Le discours de Meghan colle parfaitement avec les propos de la comportementaliste. La duchesse s'est dite "ravie" que Harry puisse se joindre à elle cette année, car l'organisation "One Young World" faisait "partie intégrante" de sa vie avant qu'elle ne le rencontre, et que c'était maintenant un "privilège" de se retrouver avec lui à ses côtés "sur le sol britannique."

À l'inverse, James déclare que Harry semblait "beaucoup plus mal à l'aise à son retour au Royaume-Uni, réagissant en regardant vers le bas puis vers le haut avec ce qui ressemblait à un soupir."

Dans ces vidéos, la différence entre les deux comportements des Sussex est visible :