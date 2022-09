Harry Styles crache sur l'acteur Chris Pine ? Une vidéo sème le doute

Les fans d'Harry Styles se questionnent ! Lors de son apparition au Festival du film de Venise hier soir, Harry Style était assis à côté de l'acteur hollywoodien Chris Pine avant la projection de leur film "Don't Worry Darling", mais les fans sont certains d'avoir vu quelque chose d'étrange... Selon eux, Harry Styles aurait craché sur son collègue.



Dans la vidéo, on peut voir l'ancien membre des One Direction s'asseoir à la place qui lui a été attribuée, à côté de l'acteur de Wonder Woman et effectuer un geste incompréhensible. Chris Pine, interloqué par le comportement d'Harry, regarde son pantalon et se met à rire. Certains fans sont convaincus que le geste incompréhensible d'Harry est un crachat. Mais qu'est-ce qui justifierait ce geste ? Impossible de savoir.