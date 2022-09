L'Amour est dans le Pré de retour dimanche: pour la première fois, vous pourrez "influencer" un agriculteur

Pour cette quatorzième saison, ils sont 9 célibataires à se lancer dans la grande aventure de l'Amour est dans le pré avec un seul rêve en tête: rencontrer celle ou celui qui changera leur vie à tout jamais.



En avril dernier, Sandrine Dans levait le voile sur ces nouveaux agriculteurs prêts à aimer et à être aimé. Avec beaucoup de sincérité, ils se sont livrés sur leur envie d'enfin vivre une belle histoire auprès de l'élu(e) de leur coeur.



Après de longs mois d'attente, leur aventure sentimentale commence et c'est avec un mélange de stress et d'émotions qu'ils s'apprêtent à découvrir les jolies déclarations qui leur ont été adressées. Cette année encore, la quête du grand amour réserve quelques surprises à ces agriculteurs sur le point d'écrire le nouveau chapitre de leur histoire amoureuse.



L'Amour est dans le Pré, le dimanche à 20h45 sur RTL TVI.



Nouveauté digitale : L'Amour est encore dans le Pré !



Pour la toute première fois, c’est sur RTLplay que vous pourrez découvrir notre dixième agriculteur. Un agriculteur qui avait déjà conquis vos coeurs, mais pas celui de ses prétendantes…



L’objectif reste le même: qu’il trouve l’amour ! Chaque semaine, vous découvrirez son aventure et vous pourrez même l’influencer. Pour cela, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux et voter. Alors si vous n’avez pas encore eu de coup de coeur pour le moment, préparez votre stylo et apprêtez-vous à écrire une belle lettre.



On vous donne rendez-vous sur RTLplay et nos réseaux sociaux le dimanche 11 septembre après L’Amour est dans le Pré pour découvrir son portrait.